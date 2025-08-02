Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Ничто так не сохраняют грузинский дух и грузинские традиции, как грузинские горы


02.08.2025   14:32


Ничто так не сохраняют грузинский дух и грузинские традиции, как грузинские горы, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на празднике «Шуамтоба» в Бешуми (высокогорная Аджария).

Ираклий Кобахидзе поздравил население с праздником «Шуамтоба» и отметил, что этот день объединяет всех.

«Ничто так не сохраняют грузинский дух и грузинские традиции, как грузинские горы, и в этом отношении горная Аджария уникальна. Это заслуга каждого из вас. Каждый раз, когда приезжаешь в Верхнюю Аджарию, она поражает необыкновенной красотой своей природы, но самое поразительное — это то особое тепло, которым каждый раз делится местное население, особое гостеприимство, выделяющее этих людей. За это я хочу ещё раз выразить вам огромную благодарность», — сказал премьер-министр.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна