Кобахидзе: Ничто так не сохраняют грузинский дух и грузинские традиции, как грузинские горы

02.08.2025 14:32





Ничто так не сохраняют грузинский дух и грузинские традиции, как грузинские горы, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на празднике «Шуамтоба» в Бешуми (высокогорная Аджария).



Ираклий Кобахидзе поздравил население с праздником «Шуамтоба» и отметил, что этот день объединяет всех.



«Ничто так не сохраняют грузинский дух и грузинские традиции, как грузинские горы, и в этом отношении горная Аджария уникальна. Это заслуга каждого из вас. Каждый раз, когда приезжаешь в Верхнюю Аджарию, она поражает необыкновенной красотой своей природы, но самое поразительное — это то особое тепло, которым каждый раз делится местное население, особое гостеприимство, выделяющее этих людей. За это я хочу ещё раз выразить вам огромную благодарность», — сказал премьер-министр.







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