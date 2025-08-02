Кобахидзе: Европейские страны не могут или не в состоянии защитить свое население от бюрократии

02.08.2025 16:08





Статистика вызывает беспокойство: в Евросоюзе среди молодого поколения число однополых браков уже превысило 20%. Это результат пропаганды. Мы защищаем грузинское общество от этой пропаганды - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Как отметил премьер, в Евросоюзе почти не осталось ни одной страны, в которой бы все это не укоренилось, и все это делается по настоятельным требованиям европейской бюрократии.



«Видите, какие тенденции в отношении однополых браков в масштабе всей Европы, по смене пола и усыновлению ими детей. Во всех направлениях катастрофическая ситуация. в Евросоюзе почти не осталось ни одной страны, в которой бы все это не укоренилось, и все это делается по настоятельным требованиям европейской бюрократии. Конкретные силы, которые мы называем «партия глобальной войны», а американцы называют «дип стейт», хотят, чтобы Европа полностью потеряла свою идентичность.



Статистика вызывает беспокойство: в Евросоюзе среди молодого поколения число однополых браков уже превысило 20%. Это результат пропаганды. Мы защищаем грузинское общество от этой пропаганды. Риски - серьезны», - заявил Кобахидзе.





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