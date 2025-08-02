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Прокуратура Грузии распространила заявление по делу активистки Нино Даташвили


02.08.2025   16:10


Прокуратура Грузии отреагировала на публичные заявления адвокатов активистки Нино Даташвили в связи с назначением обвиняемой психиатрической экспертизы.

В заявлении ведомства говорится, что в рамках указанного уголовного дела защита представила документы, отражающие состояние здоровья Нино Даташвили, в которых в качестве сопутствующего заболевания указана психоэмоциональная лабильность, в связи с чем было признано целесообразным назначение экспертизы.

«В рамках данного уголовного дела защита представила документы, отражающие состояние здоровья Нино Даташвили, в которых в качестве сопутствующего заболевания указана психоэмоциональная лабильность.

На основании вышеизложенного, поскольку представленная адвокатами медицинская документация свидетельствовала о психоэмоциональном состоянии обвиняемой, было признано целесообразным назначение экспертизы.

Мы также хотели бы проинформировать общественность, что в подобных случаях всегда назначается психиатрическая экспертиза», — говорится в заявлении.

По информации МВД Грузии, 9 июня 2025 года в здании Тбилисского городского суда Нино Даташвили не повиновалась судебным приставам и нанесла одному из них физическое оскорбление. 20 июня полиция арестовала Нино Даташвили по уголовному обвинению в нападении на публичного служащего.

21 июня Тбилисский городской суд избрал в отношении обвиняемой Нино Даташвили меру пресечения в виде заключения под стражу.


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