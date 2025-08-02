|
|
|
Прокуратура Грузии распространила заявление по делу активистки Нино Даташвили
02.08.2025 16:10
Прокуратура Грузии отреагировала на публичные заявления адвокатов активистки Нино Даташвили в связи с назначением обвиняемой психиатрической экспертизы.
В заявлении ведомства говорится, что в рамках указанного уголовного дела защита представила документы, отражающие состояние здоровья Нино Даташвили, в которых в качестве сопутствующего заболевания указана психоэмоциональная лабильность, в связи с чем было признано целесообразным назначение экспертизы.
«В рамках данного уголовного дела защита представила документы, отражающие состояние здоровья Нино Даташвили, в которых в качестве сопутствующего заболевания указана психоэмоциональная лабильность.
На основании вышеизложенного, поскольку представленная адвокатами медицинская документация свидетельствовала о психоэмоциональном состоянии обвиняемой, было признано целесообразным назначение экспертизы.
Мы также хотели бы проинформировать общественность, что в подобных случаях всегда назначается психиатрическая экспертиза», — говорится в заявлении.
По информации МВД Грузии, 9 июня 2025 года в здании Тбилисского городского суда Нино Даташвили не повиновалась судебным приставам и нанесла одному из них физическое оскорбление. 20 июня полиция арестовала Нино Даташвили по уголовному обвинению в нападении на публичного служащего.
21 июня Тбилисский городской суд избрал в отношении обвиняемой Нино Даташвили меру пресечения в виде заключения под стражу.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна