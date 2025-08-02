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Кобахидзе: Попытка принизить государственные институты — один из главных почерков радикальной оппозиции
02.08.2025 17:39
Попытка принизить государственные институты — один из главных почерков, характерных для радикальной оппозиции, — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, в целом попытки принизить государственные институты — это прямое задание, идущее извне, что, в том числе, включает проведение кампании по дискредитации правоохранительных органов и Центральной избирательной комиссии.
«Всё это внешние поручения, хотя есть социологические исследования, подтверждающие, что рейтинг абсолютно всех государственных институтов превышает 50%. У большинства населения очень высокое доверие к государственным институтам, включая Центральную избирательную комиссию, доверие к которой значительно превышает показатель в 60%. Такова ситуация на сегодня. Всё это подтверждает, что кампании оппозиции не дают результата.
Это иностранная агентура. У иностранной агентуры есть единственная миссия — попытаться принизить государственные институты в нашей стране, включая ЦИК. Однако, какими безуспешными были эти попытки в прошлом, такими будут и в будущем», — заявил Кобахидзе.
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