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Член «Сильной Грузии»: развернута кампания по выдворению посла Германии из страны
02.08.2025 19:12
«Кампанией по выдворению посла Германии из резиденции и даже из страны», назвал один из лидеров «Лело – Сильная Грузия» Григол Гегелия, заявления членов «Грузинской мечты» о том, посол Германии Петер Фишер снимает в Тбилиси квартиру, принадлежащую семье Мамуки Хазарадзе, что «говорит о коррупции».
««Мечта» продолжает свою кампанию против послов дружественных Грузии стран. Развёрнута кампания по выдворению посла Германии из резиденции и даже из страны – непонятно, чего они добиваются. Есть договор, есть сотни миллионов лари налогов, ежегодно выплачиваемых семьёй Хазарадзе и бизнесом, созданным Мамукой Хазарадзе, и в этой стране всегда было и будет существовать различие между другом и врагом.
Нелепо и то, что премьер-министр считает, будто внешняя политика Германии определяется и определяется договором аренды. МИД Германии неоднократно ясно заявлял, что посол полностью отражает его политику в отношении Грузии и её так называемого правительства.
Это примитивная пропаганда против посла, с грязными обвинениями.
Я хотел бы, чтобы «Грузинская мечта» спросила, кто в Дигомском районе сдавал дома членам «Грузинской мечты», и, возможно, выяснила, есть ли у них там недвижимость стоимостью в миллионы лари, сданная в аренду по архивному договору, или нет.
В очередной раз Мамука Хазарадзе и связанные с ним компании внесли миллионы лари в бюджет этой страны, и об этом знают все, включая «Мечту», которая контролирует бюджет», — заявил Григол Гегелия.
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