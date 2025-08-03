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4 августа состоится заключительное заседание Временной следственной комиссии парламента Грузии


03.08.2025   12:43


Временная следственная комиссия парламента Грузии соберется на заключительное заседание в 11:00 4 августа. Информацию распространяет парламентская следственная комиссия.

На заседании утвердят проект заключения комиссии по изучению деятельности режима, существовавшего в 2003-2012 годах, лиц, занимавших политические должности при этом режиме, а также объединенных в политические партии действующих и бывших должностных лиц, с 2003 года по настоящее время.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире на парламентском канале Общественного вещателя и телекомпании «Маэстро», на сайте парламента Грузии и в социальных сетях.


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