Премьер-министр почтил память погибших в результате прошлогодней катастрофы в Шови

03.08.2025 16:47





Вместе со швейцарской компанией исследуем ледники и эрозионные процессы по всей стране, и всё это позволит нам предотвратить соответствующие риски, — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам в Шови, где он почтил память погибших в результате прошлогодней катастрофы в Шови.



По его словам, необходимо приложить максимум усилий для предотвращения подобных трагедий в будущем.



«Мы все очень хорошо помним постигшую нас страшную трагедию, и, конечно, наш долг – почтить память погибших. Наш долг также сделать всё возможное, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Ранее подобного прецедента, связанного со сходом ледниковых масс, не случалось, и подобное исследование не проводилось. Мы начали проводить исследования совместно со швейцарской компанией. Мы будем изучать ледники и эрозионные процессы по всей стране, и всё это позволит нам предотвратить соответствующие риски», – заявил премьер-министр.







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