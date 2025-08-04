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Начато следствие по делу о неуплате налогов лидером партии «Лело» Мамукой Хазарадзе
04.08.2025 10:27
Служба доходов Грузии приступила к расследованию в связи с информацией о том, что посол Германии Петер Фишер арендует квартиру, принадлежащую семье лидера «Лело — сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе в Тбилиси.
По данным ведомства, в ходе анализа сведений выявлено возможное налоговое нарушение, в связи с чем Служба доходов приступила к расследованию фактов.
Для полного изучения информации будут проведены мероприятия налогового контроля, определенные законом.
«Учитывая высокий общественный интерес, мы хотели бы предоставить общественности информацию о возможном уклонении от уплаты налогов в случае, когда недвижимость, принадлежащая семье Мамуки Хазарадзе, предположительно, была сдана в аренду послу Федеративной Республики Германия в Грузии Эрнсту Петеру Фишеру.
После распространения информации в открытом доступе, анализ вопроса выявил возможное нарушение налогового законодательства, поэтому Служба доходов уже начала расследование фактов и проведет предусмотренные законом мероприятия налогового контроля для полного изучения информации«, — говорится в сообщении.
Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил ранее, что посол Германии Петер Фишер арендует квартиру, принадлежащую семье одного из лидеров оппозиционной партии «Лело — Сильная Грузия» Мамуки Хазарадзе.
По его словам, это свидетельствует о том, что «от ценностей, характерных для европейской бюрократии в прошлом, не осталось абсолютно ничего».
«Если к этому добавить тот факт, что такой посол сначала арендует резиденцию у конкретного оппозиционного политика, а затем сопровождает этого оппозиционера в Болниси, фактически на предвыборное мероприятие, при этом непосредственно занимаясь другими видами оппозиционной деятельности, все это говорит о коррупции в широком смысле, которая, к сожалению, глубоко укоренилась в сегодняшней европейской бюрократии», — пояснил он.
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