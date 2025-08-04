Представитель омбудсмена Грузии посетил активистку Даташвили в пенитенциарном учреждении

04.08.2025 10:52





Народный защитник Грузии распространил заявление в связи с находящейся в пенитенциарном учреждении №5 Нино Даташвили.



Как отмечается в заявлении, омбудсмен продолжает осуществлять мониторинг правового положения Нино Даташвили.



«Как уже известно общественности, в рамках мониторинга 27 июня, 11 и 16 июля 2025 года представители Народного защитника посетили Нино Даташвили и после соответствующего изучения обратились в Генеральную прокуратуру Грузии, Министерство внутренних дел и медицинский департамент Специальной пенитенциарной службы.



2 августа 2025 года представитель Народного защитника вновь навестил Нино Даташвили в пенитенциарном учреждении №5. Во время встречи Нино Даташвили высказалась по ряду вопросов, в том числе, касающихся состояния здоровья и условий содержания под стражей, что, в свою очередь, существенно влияет на состояние её здоровья.



В целях изучения и оценки ситуации, аппарат Народного защитника дополнительно истребовал полную медицинскую документацию обвиняемой. Однако, поскольку эти данные относятся к категории особо чувствительной персональной информации о здоровье Нино Даташвили, аппарат не раскрывает их публично.



Народный защитник продолжит осуществлять надзор за правовым положением обвиняемой, в том числе с целью защиты её права на здоровье», — говорится в заявлении.



По информации МВД, 9 июня 2025 года Нино Даташвили в Тбилисском городском суде не подчинилась требованиям сотрудников службы судебных приставов (мандатури) и нанесла физическое оскорбление одному из них. Полиция задержала Нино Даташвили 20 июня по обвинению в нападении на государственного служащего. 21 июня Тбилисский городской суд избрал обвиняемой в качестве меры пресечения заключение под стражу.



Источник: SOVA

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