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Сенат США утвердил экс-главу корпорации сетей фастфуда послом в ЕС
04.08.2025 10:57
Сенат США в выходные поддержал кандидатуру экс-руководителя корпорации сетей фастфуда Эндрю Паздера на пост посла США в Евросоюзе. Об этом сообщает The Hill.
Голосование в Сенате состоялось 2 августа. Кандидатуру Паздера в качестве посла в ЕС поддержали 53 голосами против 44, в том числе при поддержке нескольких демократов.
Президент США Дональд Трамп номинировал Паздера на должность в январе. Тогда он похвалил его работу как руководителя сетей фастфуда Carl's Jr и Hardee's и выразил мнение, что Паздер будет "прекрасно работать" в роли посла.
Во время первого срока Трампа Паздер был номинирован на министра по вопросам труда, но тогда многие республиканцы выступили против его назначения и он снял свою кандидатуру.
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