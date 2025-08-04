Кобахидзе: Каха Каладзе победит в первом туре — 60% и выше абсолютно реально

04.08.2025 11:46





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе одержит победу в первом туре на предстоящих выборах мэра столицы.



«Каха Каладзе в любом случае победит в первом туре на выборах мэра Тбилиси. Более того, учитывая текущие процессы, я считаю абсолютно реальным результат выше 60%», — отметил Кобахидзе в разговоре с журналистами.



Глава правительства добавил, что все социологические опросы показывают высокую поддержку Каладзе со стороны населения, а также выразил уверенность в полной победе правящей партии на местных выборах:



«Моя цель — победа во всех 64 муниципалитетах как на выборах мэров, так и в собраниях. Это более чем реально, и я убеждён, что мы выиграем везде», — подчеркнул Кобахидзе.





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