Кобахидзе: В лице Эльдара Шенгелая страна потеряла гениального режиссера

04.08.2025 11:53





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Эльдара Шенгелая.



«Выражаю глубокое сожаление в связи со смертью величайшего грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая. Выражаю соболезнования его семье, близким и всей Грузии.



В лице Эльдара Шенгелая наша страна потеряла гениального режиссёра, чьи легендарные фильмы: «Необыкновенная выставка», «Колокола», «Голубые горы» и т.д оставили глубокий след не только в кинематографе, но и в грузинской культуре в целом.



Как и замечательные и любимые фильмы Эльдара Шенгелая, они навсегда останутся в сердцах нашего народа и в истории страны», — говорится в тексте соболезнований премьер-министра.



Кинорежиссёр Элдар Шенгелая скончался на 92-м году жизни.





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