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Кобахидзе: В лице Эльдара Шенгелая страна потеряла гениального режиссера
04.08.2025 11:53
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил соболезнования в связи со смертью кинорежиссера Эльдара Шенгелая.
«Выражаю глубокое сожаление в связи со смертью величайшего грузинского кинорежиссера Эльдара Шенгелая. Выражаю соболезнования его семье, близким и всей Грузии.
В лице Эльдара Шенгелая наша страна потеряла гениального режиссёра, чьи легендарные фильмы: «Необыкновенная выставка», «Колокола», «Голубые горы» и т.д оставили глубокий след не только в кинематографе, но и в грузинской культуре в целом.
Как и замечательные и любимые фильмы Эльдара Шенгелая, они навсегда останутся в сердцах нашего народа и в истории страны», — говорится в тексте соболезнований премьер-министра.
Кинорежиссёр Элдар Шенгелая скончался на 92-м году жизни.
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