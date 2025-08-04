Бокучава: Советский палач Тея Цулукиани не сможет переписать историю Грузии

04.08.2025 12:54





Советский палач во втором поколении Тея Цулукиани ничего не убавит и не сможет переписать историю Грузии – Режиму Иванишвили не удалось развалить, сломить «Национальное движение», и это комиссия тоже ничего ему не убавит,- указанное заявление сделала председатель «Единого национального движения» Тина Бокучава.



По её словам, заключение, составленное указанной комиссией - «приговор изменников родине, предательское правление которых обязательно будет свержено грузинским народом».



«Указанная комиссия является грязной комиссией по попытке переписать грузинскую историю по российской версии. Это – комиссия, целью которой являлось не только обвинить Грузию в развязывании войны, а обвинение тогдашнего главнокомандующего – президента Михаила Саакашвили, который по заказу Путина и сегодня отбывает наказание за то, что создал современное, успешное грузинское государство и не отдал государство врагу в 2008 году. Да, по заказу Путина, по закону РФ была создана эта российская комиссия, для исполнения российских задач и российских целей, это комиссия измены, каждый из членов которой и не только они, а еще и советский палач во втором поколении – Тея Цулукиани, каждый из них будет наказан и ответит перед грузинским государством и независимым грузинским правосудием. Да, каждый из них окажется на скамье подсудимых, и это произойдет очень скоро, в результате изменений, которые произведет грузинский народ, которые, да, будут достигнуты мирной революцией»»,- заявила Бокучава.





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