Временная следственная комиссия парламента Грузии представила проект заключения на 430 листах

04.08.2025 12:55





Временная следственная комиссия парламента Грузии представила проект заключения на 430 листах.



Как заявила на заключительном заседании комиссии её председатель Тея Цулукиани, в одном документе хронологически собраны »факты и информация по нашей новейшей истории, что является ценностью этого документа».



По информации Цулукиани, комиссия провела 46 заседаний, опросила 139 лиц, а также одно выездное заседание в исправительном учреждении Хони.



Также, по её словам, заключение было основано на показаниях опрошенных, из заявлениях, решениях и приговорах национальных и международных судов, а также отчетах международных организаций, которые были изданы в указанный период.



«Заключение комиссии, в первую очередь, важно тем, что в этом документе собраны все факты и действия, совершенные «Национальным движением», Михаилом Саакашвили и связанными с ними лицами с ноября 2003 года по сегодняшний день.



Это документ, который, когда с ним ознакомится любой человек, не смотря на возраст – а я очень надеюсь, что с ним ознакомится и молодежь, - они увидят, что творилось в нашей стране, какими были факты. В одном документе хронологически собраны факты и информация по нашей новейшей истории, что является ценностью этого документа.



Я также надеюсь, что указанный документ пригодится соответствующим следственным органам для поиска дополнительной информации по разным направлениям, а также соответствующим судам и неправительственным организациям для того, чтобы сделать действительный анализ и действительное исследование и использовать их в интересах собственной страны. Таким неправительственным организациям, которые между прочим есть, и которым нужно усиливаться, этот материал пригодится», - заявила Цулукиани.





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