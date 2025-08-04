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Национальный центр по контролю заболеваний опубликовал рекомендации
04.08.2025 14:18
Национальный центр по контролю заболеваний опубликовал рекомендации по профилактике инфекций и различных заболеваний в летний период.
Согласно информации центра, с наступлением летней жары значительно возрастает риск заболеваний, связанных с пищей и водой, диарейных инфекций, гепатита А, лептоспироза, лейшманиоза и других болезней.
Чтобы избежать заболеваний, соблюдайте следующие профилактические меры:
• При купании или рыбалке в водоёмах не глотайте воду — это может привести к диарее, гепатиту А или лептоспирозу;
• Перед употреблением хорошо проваривайте или прожаривайте пищу животного происхождения — мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, яйца;
• Используйте разные разделочные доски для сырых и приготовленных продуктов;
• Готовые блюда желательно употреблять горячими или тщательно разогревать/доводить до кипения перед приёмом пищи;
• Не употребляйте сырые, грязные, треснувшие, полусырые или недожаренные яйца;
• Не пейте некипячёное молоко и не употребляйте продукты из него;
• Салаты с майонезом или сметаной заправляйте непосредственно перед подачей на стол;
• Зелень и фрукты необходимо предварительно замочить и тщательно промыть под проточной водой;
• Предпочтительно есть свежие, только что очищенные фрукты;
• Людям с симптомами диареи (поноса) нельзя готовить еду или ухаживать за другими;
• При появлении симптомов (боли в животе, диареи, тошноты, рвоты, слабости, потери аппетита и др.) немедленно обратитесь к врачу;
• Всегда мойте руки с мылом под проточной водой перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета;
• Летом учащаются случаи укусов, царапин и облизываний людей животными (особенно собаками). В таких случаях обязательно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение;
• Максимально защищайте себя от укусов комаров в районах, где распространены флеботомусы и/или комары.
Желаем вам провести лето здоровыми!», — говорится в информации Национального центра по контролю заболеваний.
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