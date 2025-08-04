Национальный центр по контролю заболеваний опубликовал рекомендации

04.08.2025 14:18





Национальный центр по контролю заболеваний опубликовал рекомендации по профилактике инфекций и различных заболеваний в летний период.



Согласно информации центра, с наступлением летней жары значительно возрастает риск заболеваний, связанных с пищей и водой, диарейных инфекций, гепатита А, лептоспироза, лейшманиоза и других болезней.



Чтобы избежать заболеваний, соблюдайте следующие профилактические меры:



• При купании или рыбалке в водоёмах не глотайте воду — это может привести к диарее, гепатиту А или лептоспирозу;



• Перед употреблением хорошо проваривайте или прожаривайте пищу животного происхождения — мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, яйца;



• Используйте разные разделочные доски для сырых и приготовленных продуктов;



• Готовые блюда желательно употреблять горячими или тщательно разогревать/доводить до кипения перед приёмом пищи;



• Не употребляйте сырые, грязные, треснувшие, полусырые или недожаренные яйца;



• Не пейте некипячёное молоко и не употребляйте продукты из него;



• Салаты с майонезом или сметаной заправляйте непосредственно перед подачей на стол;



• Зелень и фрукты необходимо предварительно замочить и тщательно промыть под проточной водой;



• Предпочтительно есть свежие, только что очищенные фрукты;



• Людям с симптомами диареи (поноса) нельзя готовить еду или ухаживать за другими;



• При появлении симптомов (боли в животе, диареи, тошноты, рвоты, слабости, потери аппетита и др.) немедленно обратитесь к врачу;



• Всегда мойте руки с мылом под проточной водой перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета;



• Летом учащаются случаи укусов, царапин и облизываний людей животными (особенно собаками). В таких случаях обязательно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение;



• Максимально защищайте себя от укусов комаров в районах, где распространены флеботомусы и/или комары.



Желаем вам провести лето здоровыми!», — говорится в информации Национального центра по контролю заболеваний.





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