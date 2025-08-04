Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Национальный центр по контролю заболеваний опубликовал рекомендации


04.08.2025   14:18


Национальный центр по контролю заболеваний опубликовал рекомендации по профилактике инфекций и различных заболеваний в летний период.

Согласно информации центра, с наступлением летней жары значительно возрастает риск заболеваний, связанных с пищей и водой, диарейных инфекций, гепатита А, лептоспироза, лейшманиоза и других болезней.

Чтобы избежать заболеваний, соблюдайте следующие профилактические меры:

• При купании или рыбалке в водоёмах не глотайте воду — это может привести к диарее, гепатиту А или лептоспирозу;

• Перед употреблением хорошо проваривайте или прожаривайте пищу животного происхождения — мясо птицы, свинину, говядину, рыбу, яйца;

• Используйте разные разделочные доски для сырых и приготовленных продуктов;

• Готовые блюда желательно употреблять горячими или тщательно разогревать/доводить до кипения перед приёмом пищи;

• Не употребляйте сырые, грязные, треснувшие, полусырые или недожаренные яйца;

• Не пейте некипячёное молоко и не употребляйте продукты из него;

• Салаты с майонезом или сметаной заправляйте непосредственно перед подачей на стол;

• Зелень и фрукты необходимо предварительно замочить и тщательно промыть под проточной водой;

• Предпочтительно есть свежие, только что очищенные фрукты;

• Людям с симптомами диареи (поноса) нельзя готовить еду или ухаживать за другими;

• При появлении симптомов (боли в животе, диареи, тошноты, рвоты, слабости, потери аппетита и др.) немедленно обратитесь к врачу;

• Всегда мойте руки с мылом под проточной водой перед приготовлением и приёмом пищи, после посещения туалета;

• Летом учащаются случаи укусов, царапин и облизываний людей животными (особенно собаками). В таких случаях обязательно обратитесь в ближайшее медицинское учреждение;

• Максимально защищайте себя от укусов комаров в районах, где распространены флеботомусы и/или комары.

Желаем вам провести лето здоровыми!», — говорится в информации Национального центра по контролю заболеваний.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна