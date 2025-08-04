Младших врачей допустят к аттестационному экзамену - Минздрав

04.08.2025 18:34





«Для младших врачей, которые по разным причинам не смогли пройти программу ординатуры, но имеют соответствующий стаж практической работы, предоставлена новая возможность. Они будут допущены к аттестационному экзамену, который, в свою очередь, необходим для самостоятельной врачебной практики», — заявил министр здравоохранения Михаил Сарджвеладзе.



Согласно поправке, младшие врачи, работающие по дефицитным специальностям, уже сдавшие единый последипломный квалификационный экзамен и работающие в клинике в течение срока, указанного в программе ординатуры, получат возможность сдать государственный аттестационный экзамен и получить право на самостоятельную врачебную практику до 1 октября 2026 года.



По данным министерства здравоохранения, список дефицитных медицинских специальностей выглядит следующим образом:



«Психиатрия; Радиационная онкология; Детская гастроэнтерология; Патологическая анатомия — клиническая патология; Ядерная медицина; Кардиохирургия; Нейрохирургия; Анестезиология и реаниматология; Нефрология; Скорая медицинская помощь; Детская скорая медицинская помощь; Детские инфекционные заболевания; Детская фтизиатрия-пульмонология; Детская гематология/трансфузиология; Пластическая и реконструктивная хирургия; Физиотерапия, реабилитация и курортное лечение; Ревматология; Судебная медицина».







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