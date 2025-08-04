Хазарадзе сделал заявление об арендных отношения его семьи с посольством Германии

04.08.2025 18:41





Мамука Хазарадзе ответил на заявление Службы доходов о начале расследования информации о том, что посол Германии в Грузии Петер Фишер арендует недвижимость у Мамуки Хазарадзе.



2 августа адвокаты семьи Мамуки Хазарадзе, одного из лидеров движения «Лело – Сильная Грузия», выступили с заявлением, в котором назвали распространенную в СМИ информацию об арендных отношениях между семьей Мамуки Хазарадзе и посольством Германии искаженной и пояснили, что существует нотариально заверенный договор о передаче права аренды послу Германии, составленный с соблюдением всех юридических норм.



Сегодня, 4 августа, Мамука Хазарадзе заявил, что «пропагандистские СМИ ведут разнузданную кампанию против него и его семьи».



«Проблема касается договора аренды недвижимости на имя посла Германии и моей супруги, который был подписан и зарегистрирован с соблюдением всех норм закона. Однако на прошлой неделе мы обнаружили налоговую проблему в бюджете, возникшую из-за недопонимания налогообложения у источника. На основании нашего обращения была произведена соответствующая регистрация в налоговой службе, и бюджет был полностью выплачен, что полностью решило проблему», — говорит Хазарадзе.



Он также отметил, что он и созданные им компании «ежегодно платят в бюджет сотни миллионов лари», и призвал членов «Обнеба» опубликовать данные о его взносах и взносах Бидзины Иванишвили в бюджет.



«И не забудьте попросить 400 миллионов лари, которые в январе были изъяты из карманов грузинского народа и бюджета посредством «офшорного» закона, который вы написали специально для них. Впрочем, ничего удивительного в действиях так называемых депутатов российской, коррумпированной «Грузинской мечты» нет», — говорит Мамука Хазарадзе.





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