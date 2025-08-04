Дания не пригласит Грузию на запланированную на сентябрь встречу в статусе страны-кандидата

04.08.2025 18:43





Правительство Грузии приняло решение приостановить процесс интеграции в Европейский союз до 2028 года. Дания, как страна, председательствующая в Совете Европейского союза, не пригласит Грузию на запланированную на сентябрь встречу в статусе страны-кандидата. Об этом агентству InterpressNews письменно сообщило датское МИД, отвечая на вопрос агентства о причинах отсутствия приглашения Грузии на встречу министров по европейским делам 27 стран-членов ЕС в Дании, которая состоится 1-2 сентября в Дании и в которой примут участие представители Украины, Молдовы, стран Западных Балкан и Турции.



По данным датского МИД, Дания следует практике, сложившейся во время польского председательства.



Заявление Министерства иностранных дел Дании:



В ноябре 2024 года правительство Грузии объявило о решении приостановить процесс евроинтеграции страны до 2028 года. ЕС принял это во внимание. Председательство Дании [в Совете Европейского союза] будет следовать прецеденту, установленному во время председательства Польши, и, как правило, не будет приглашать Грузию в качестве страны-кандидата», — заявили в Министерстве иностранных дел Дании.



Министры европейских дел 27 стран-членов ЕС, а также представители Украины, Молдовы, Западных Балкан и Турции проведут неформальную встречу 1–2 сентября. Основной темой встречи станут различные аспекты расширения ЕС.



Встреча лидеров состоится в Дании. Согласно информации, опубликованной на сайте Европейского совета, первая рабочая сессия будет посвящена важности Копенгагенских критериев, и в ней примут участие Украина, Молдова, партнеры по Западным Балканам и Турция.



В ходе второй рабочей сессии министры стран-членов ЕС обсудят вопросы укрепления инструментов верховенства права ЕС.



Грузия не упоминается в информации, опубликованной на сайте Европейского совета.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





