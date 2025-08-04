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Представители прокуратуры находятся в здании телекомпании Mtavari Arkhi
04.08.2025 18:57
Представители прокуратуры Грузии вошли в здание телекомпании Mtavari Arkhi, где встречаются с руководством и юристами телеканала. Информацию подтверждает журналистка Mtavari TV Натия Гогсадзе, но подробностями не располагает.
Сайт Mtavari Arkhi 16 июля опубликовал информацию о расследовании, начатом в прокуратуре с целью изучения финансового положения канала и его подрядчика сейлз-хауса.
Согласно этому сведениям, прокуратура начала расследование на основании жалобы Гоги Курдадзе — директора, назначенного одним из основателей канала Зазой Окуашвили, и потребовала изъять всю документацию, связанную с финансами канала.
Гоги Курдадзе обвиняет соучредителей и руководство в финансовых нарушениях.
Согласно информации, распространенной тогда пресс-службой прокуратуры, начато расследование по фактам злоупотребления управленческими полномочиями на предприятии, присвоения и растраты денежных средств, принадлежащих юридическому лицу, и легализации незаконных доходов группой лиц по предварительному сговору.
Напомним, Mtavari Arkhi прекратил вещание 1 мая 2025 года — спустя 5 лет и 8 месяцев после открытия.
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