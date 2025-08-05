Премьер-министр Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции ООН

05.08.2025 09:58





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции ООН, которую Туркменистан принимает в городе Аваза.



По данным администрации правительства, в рамках рабочего визита глава грузинского правительства выступит с речью на конференции 5 августа. Ираклий Кобахидзе сосредоточится на стратегическом расположении Грузии, роли страны как коридора, соединяющего Восток и Запад, что открывает значительные возможности для развития связей с восемью странами, не имеющими выхода к морю.



В рамках визита глава грузинского правительства встретится с президентом Туркменистана, принимающей страны конференции, Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.



Ираклий Кобахидзе отправился на саммит с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.





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