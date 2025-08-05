|
|
|
Премьер-министр Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции ООН
05.08.2025 09:58
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в конференции ООН, которую Туркменистан принимает в городе Аваза.
По данным администрации правительства, в рамках рабочего визита глава грузинского правительства выступит с речью на конференции 5 августа. Ираклий Кобахидзе сосредоточится на стратегическом расположении Грузии, роли страны как коридора, соединяющего Восток и Запад, что открывает значительные возможности для развития связей с восемью странами, не имеющими выхода к морю.
В рамках визита глава грузинского правительства встретится с президентом Туркменистана, принимающей страны конференции, Сердаром Бердымухамедовым и Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
Ираклий Кобахидзе отправился на саммит с делегацией, в состав которой входят министр иностранных дел Мака Бочоришвили, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна