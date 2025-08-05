Посол Грузии была приглашена на мероприятие в часть главы Государственного протокола США

05.08.2025 10:58





Чрезвычайный и полномочный посол Грузии в США Тамар Талиашвили приняла участие в мероприятии, посвящённом главе Государственного протокола США, послу Монике Краули. Об этом Талиашвили сообщила в социальной сети.



По её словам, в рамках встречи состоялась дискуссия о роли женщин в международных отношениях и дипломатии.



«Для меня было большой честью присутствовать на торжественном мероприятии в честь посла Моники Кроули, руководителя протокола Соединенных Штатов, любезно организованном послами Ирландии и Руанды в США.



На мероприятии присутствовали женщины-главы дипломатических миссий, аккредитованных в США, в ходе которого мы обсудили значение роли женщин в международных отношениях и дипломатии.



Примечательно, что посол Моника Кроули, помимо того, что является выдающейся и признанной государственной деятельницей, еще и талантливый автор. Я хотела бы выразить ей свою искреннюю благодарность за автограф и душевную надпись, которую она сделала для меня на экземпляре своей изданной книги», — пишет Талиашвили.





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