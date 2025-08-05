ЕНД: в порту Батуми стоит судно с подсанкционным российским топливом

05.08.2025 11:04





Председатель политсовета оппозиционной партии «Единое национальное движение» Леван Хабеишвили пишет в социальной сети, что в порту Батуми находится судно, которое перевозит подсанкционное российское дизельное топливо «Газпром нефть».



Хабеишвили сообщает, что нефтяной танкер Capibara перевозит 15 000 тонн дизельного топлива и что прием и расчет упомянутого груза контролирует глава СГБ Грузии Анри Оханашвили.



По его словам, поставщиком является оффшорная компания-посредник BONEX.



«С помощью этой схемы и одного судна Иванишвили выиграет не менее 5 миллионов лари… Непосредственным получателем груза является Анри Оханашвили — фактический глава СГБ, который принял криминально-коррупционную схему, созданную предыдущим «правителем». Об этом свидетельствует то, что в качестве неофициального «наблюдателя» за Батумским нефтетерминалом оставлен главный фигурант схемы Гиви Кутателадзе — (он оформлен как глава какого-то там департамента).



PT.S. Напомним, в июне 2022 года стало известно о таком же факте, и после его обнародования судно, которое было загружено подсанкционным топливом, в спешке покинуло порт Батуми!!!», — пишет оппозиционер.



Источник: SOVA

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