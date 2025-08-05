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Элисашвили: У нас с командой Гахария будет общий кандидат на пост мэра
05.08.2025 12:21
Один из лидеров движения «Лело – Сильная Грузия» Алеко Элисашвили заявил, что решение о том, кто станет единым кандидатом на пост мэра от «Лело» и «Гахария — За Грузию», пока не принято.
По его словам, рассматривается несколько кандидатур.
«Крайний срок подачи заявок на пост мэра – 4 сентября, мы не будем откладывать. Вы узнаете, кто это будет заранее. Пока решение не принято. У нас с командой Гахария будет единый кандидат. Рассматриваются несколько кандидатур, это неважно, вы узнаете 4 сентября», – сказал Элисашвили.
На вопрос, выступает ли команда Гахария против его кандидатуры, Элисашвили ответил: «Понятия не имею».
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