Мэрия планирует потратить на «Тбилисоба» до 3,5 млн лари

05.08.2025 12:24





Мэрия столицы запрашивает упрощенную процедуру закупки для организации праздника «Тбилисоба». Общая стоимость услуги составляет 3 439 500 лари.



Из документов следует, что 20–21 сентября текущего года в районе площади Орбелиани (территория вокруг Сухого моста, улицы Георгия Атонели, Италии, Казначейской, Пховской, Антона Пурцеладзе) и в парке Рике запланированы развлекательные и зрелищные мероприятия, посвященные празднику «Тбилисоба».





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