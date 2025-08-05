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Мэрия планирует потратить на «Тбилисоба» до 3,5 млн лари


05.08.2025   12:24


Мэрия столицы запрашивает упрощенную процедуру закупки для организации праздника «Тбилисоба». Общая стоимость услуги составляет 3 439 500 лари.

Из документов следует, что 20–21 сентября текущего года в районе площади Орбелиани (территория вокруг Сухого моста, улицы Георгия Атонели, Италии, Казначейской, Пховской, Антона Пурцеладзе) и в парке Рике запланированы развлекательные и зрелищные мероприятия, посвященные празднику «Тбилисоба».


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