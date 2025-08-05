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Нам нужен законопроект о поддержке Грузии как союзника - Джо Уилсон


05.08.2025   13:21


Американский сенатор Джо Уилсон: «Мужественный грузинский народ 250 дней подряд протестует против антиамериканского режима «Грузинской мечты»»

Республиканский сенатор США Джо Уилсон выступил с поддержкой грузинских протестующих, обвинив правящую партию «Грузинская мечта» в предательстве интересов страны и в ориентации на авторитарные режимы.

«На протяжении 250 дней подряд мужественный грузинский народ протестует против антиамериканского режима «Грузинской мечты».

Они требуют прекратить полную распродажу своей страны коммунистическому Китаю, террористическому режиму Тегерана и военному преступнику Путину.

Нам нужен законопроект о поддержке Грузии как союзника!» — написал Уилсон.

Сенатор Уилсон является одним из наиболее активных сторонников ужесточения американской позиции в отношении правительства Грузии. Он неоднократно обвинял «Грузинскую мечту» в отклонении от курса на евроатлантическую интеграцию и в сближении с авторитарными режимами.


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