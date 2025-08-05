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Адвокат Ромео Микаутадзе предложил залог в размере 100 000 лари
05.08.2025 14:10
Бывший заместитель министра экономики и устойчивого развития Ромео Микаутадзе остается под стражей. Данное решение принято судьей Тбилисского городского суда Мзией Гаршаулишвили.
Срок предварительного следствия по делу продлен, в связи с чем избранная в отношении задержанного Микаутадзе мера пресечения в виде заключения под стражу пересмотрена и оставлена в силе.
Прокуратура ходатайствовала о сохранении меры пресечения в виде содержания под стражей.
По словам прокурора Ираклия Маршания, основания для применения заключения по-прежнему остаются в силе. Он заявил, что предстоит провести целый ряд следственных действий, в том числе опросить многих свидетелей. Кроме того, необходимо установить имущество и изучить его происхождение. По его словам, в случае пребывания на свободе Микаутадзе мог бы оказать влияние на свидетелей, с которыми имеет тесные связи.
Кроме того, прокурор заявил, что Микаутадзе может скрыться из-за страха перед суровым наказанием, «у него есть связи за рубежом и недвижимость в Испании».
Защита не согласилась с ходатайством прокурора. Как заявил адвокат Малхаз Салакая, оснований для избрания в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу нет.
Он ходатайствовал об освобождении обвиняемого под залог в 100 000 лари. Адвокат предложил судье применить к Ромео Микаутадзе дополнительные ограничительные мероприятия, включая явку в следственный орган и электронный мониторинг.
Судья удовлетворил ходатайство прокурора.
Для справки, по данным прокуратуры, Ромео Микаутадзе систематически злоупотреблял служебными полномочиями, что сопровождалось получением дохода в особо крупном размере.
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