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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым


05.08.2025   14:35


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках конференции ООН встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Информацию распространяет администрация правительства.

Как сообщает пресс-служба, на встрече внимание было заострено на сотрудничестве Грузии и Туркменистана, существующем в различных сферах, а также на потенциале углубления торгово-экономических связей.

«Была отмечена позитивная динамика партнерства в энергетическом секторе и возможности Южного газового коридора в плане транспортировки туркменского природного газа в Европу.

В ходе встречи была подчеркнута особая важность мира и стабильности и необходимость максимальных усилий в этом направлении.

Ираклий Кобахидзе пригласил президента Туркменистана в Грузию с официальным визитом», - говорится в распространенной информации.

Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в конференции ООН в городе Аваза в Туркменистане.


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