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Премьер-министр Ираклий Кобахидзе встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым
05.08.2025 14:35
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках конференции ООН встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Информацию распространяет администрация правительства.
Как сообщает пресс-служба, на встрече внимание было заострено на сотрудничестве Грузии и Туркменистана, существующем в различных сферах, а также на потенциале углубления торгово-экономических связей.
«Была отмечена позитивная динамика партнерства в энергетическом секторе и возможности Южного газового коридора в плане транспортировки туркменского природного газа в Европу.
В ходе встречи была подчеркнута особая важность мира и стабильности и необходимость максимальных усилий в этом направлении.
Ираклий Кобахидзе пригласил президента Туркменистана в Грузию с официальным визитом», - говорится в распространенной информации.
Для справки, премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в конференции ООН в городе Аваза в Туркменистане.
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