По информации партии «Гахария для Грузии», одним из кандидатов в мэры Тбилиси рассматривается Георгий Шарашидзе

05.08.2025 14:36





По информации партии «Гахария для Грузии», в качестве одного из кандидатов на пост мэра Тбилиси рассматривается Георгий Шарашидзе.



Как сообщила «IPN» член политсовета партии Кетеван Бакарадзе, она уверена, что Георгий Шарашидзе будет для тбилисцев особенно достойным кандидатом в мэры.



«Георгий Шарашидзе действительно является одним из выдающихся кандидатов по своему профессионализму, компетентности, менеджерскому опыту и, что наиболее важно, добросовестности. Георгий в течение 4 лет был членом Тбилисского сакребуло, он очень хорошо знает проблемы тбилисцев. Он выявил ряд коррупционных схем мэра муниципалитета Тбилиси, коррупционные сделки и тендеры с российскими санкцированными компаниями. Я уверена, что Георгий Шарашидзе будет для тбилисцев особенно достойным кандидатом в мэры.



Рабочий процесс продолжается. Рассматриваются несколько кандидатов, позиции согласовываются с избирателями, все обсуждается. Это не только решение партийной команды. Я не могу подтвердить никого как гарантированного кандидата в мэры», - заявила Кетеван Бакарадзе.





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