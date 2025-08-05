Премьер Грузии пригласил президента Узбекистана на форум «Шелковый путь» в Тбилиси

05.08.2025 14:36





Премьер Грузии пригласил президента Узбекистана на форум «Шелковый путь» в октябре в Тбилиси, сообщает Администрация правительства Грузии.



Об этом стало известно по итогам встречи Ираклия Кобахидзе с президентом Шавкатом Мирзиёевым.



«Стороны обсудили положительную динамику развития политических и экономических связей между Грузией и Узбекистаном, а также перспективы углубления сотрудничества в различных областях.



Была отмечена роль Грузии в обеспечении связи <в регионе>.



Премьер-министр пригласил президента Узбекистана вместе с делегацией на форум «Шелковый путь» в Тбилиси, который состоится 22-23 октября», — говорится в заявлении Администрации.



Добавим, Тбилисский форум «Шелковый путь» пройдет в Грузии в пятый раз. Цель форума – создать и утвердить дискуссионную платформу, где представители стран инициативы Шелкового пути, международных организаций и частного сектора рассматривают перспективы углубления сотрудничества в сферах международной и региональной торговли.



Сообщается, что в конференции в Тбилиси примут участие около 60 представителей международных организаций и правительств.



Форум включает в себя тематические панели, посвященные направлениям транспорта, торговли, туризма, энергетики и информационных технологий.



«Один пояс — один путь» — это стратегия, направленая на создание инфраструктуры и налаживание взаимосвязей между странами Евразии. В ней два ключевых направления развития: экономический пояс Шелкового пути и морской Шелковый путь. Речь идет о создании торгового коридора для прямых поставок товаров с Востока на Запад на льготных условиях.

«Шелковый путь», в котором участвует Грузия, призван соединить Китай со странами Европы, а также укрепить сотрудничество с Азией и Африкой.



Напомним, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе принимает участие в конференции ООН, организованной Туркменистаном в городе Аваза. Глава грузинского правительства выступит на конференции с речью, в которой он сконцентрируется на стратегическом расположении Грузии, роли страны как коридора, соединяющего Восток и Запад, который предлагает важные возможности для связи с 8 странами, не имеющими выхода к морю.





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