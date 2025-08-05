Папуашвили: Я заявил главе парламента Дании, что Грузия не отказывалась от евроинтеграции

05.08.2025 14:36





Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отреагировал на отказ со стороны МИД Дании в приглашении на встречу, которая состоится в Копенгагене в сентябре текущего года.



По его словам, ранее от комитета по евроинтеграции парламента Дании было получено письмо о том, что глава комитета по европейской интеграции парламента Грузии приглашен не будет. Т.н. «формат Козака», который состоится в датской столице, отметил Папуашвили, подразумевает проведение совместного заседания комитетов по европейским делам стран-членов Евросоюза и комитетов парламентов стран-кандидатов на вступление в ЕС.



«Я написал ответ спикеру датского парламента и еще раз упомянул, что, конечно, дезинформация — то, что якобы правительство Грузии остановило европейскую интеграцию, и более того, это является нарушением правил Козака. Я прямо указал на пункты устава, которые позволяют странам-кандидатам участвовать в таких форматах. И никто не имеет никакого права ограничить их в участии. Соответственно, сейчас мы видим, что власти Дании нарушают процедуры и нормы», — заявил Шалва Папуашвили.



Напомним, Дания, как страна, которая в сентябре будет председательствовать в Совете Европы, не приглашает Грузию на встречу министров европейских дел в качестве страны-кандидата на членство в ЕС, поскольку «правительство Грузии приняло решение приостановить процесс интеграции в ЕС до 2028 года».



По словам стороны, Копенгаген следует практике, сложившейся во время председательства Польши (ныне страна-председатель СЕ — ред.).



Добавим, 28 ноября 2024 года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что власти страны «замораживают» вопрос о вступлении Грузии в ЕС, а именно «Грузинская мечта» приняла решение «не ставить вопрос об открытии переговоров с ЕС на повестку дня до конца 2028 года, и мы также отказываемся от любых бюджетных грантов ЕС до конца 2028 года».



Этому решению предшествовало принятое Европарламентом решение, где выборы 26 октября 2024 года названы сфальсифицированными и где есть призыв ввести санкций против лидеров «Грузинской мечты» и перевыборам.



За решением властей последовали широкомасштабные проевропейские протесты в масштабах всей Грузии.





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