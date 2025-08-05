Служба доходов: Заявление о судне с подсанкционным топливом в Батуми — дезинформация

05.08.2025 14:37





Служба доходов Грузии называет дезинформацией заявление, распространенное председателем политсовета «Нацдвижения» Леваном Хабеишвили.



Ведомство подчеркнуло, что 3 августа судно, плавающее под индонезийским флагом, вошло в Батумский морской порт, однако в результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта, подтверждено, что международные санкции не распространяются ни на судно и компанию, которой оно принадлежит, ни на содержащийся в нем груз.



«3 августа этого года в Батумский порт зашло судно CAPIBARA под индонезийским флагом, на борту которого находилось 15 000 тонн дизельного топлива, предназначенного для прохождения импортных таможенных процедур, отправленного от одной из российских компаний грузинской компании (агентство воздерживается от называния названий компаний и распространения информации, содержащей налоговую тайну).



В результате проверки, проведенной Агентством морского транспорта Министерства экономики и устойчивого развития Грузии, было подтверждено, что судно и компания, владеющая судном, не подпадают под международные санкции.



Кроме того, в результате проверки Службы доходов было установлено, что международные санкции не распространяются и на груз, так как цена товара не превышает верхний предел цены, установленной санкциями. Информация доступна в открытых источниках.



На основании вышеизложенного, после завершения процедур таможенного контроля cудно разгрузили, а груз помещен под процедуру импорта в соответствии с законодательством», — говорится в заявлении Службы доходов.



Отметим, председатель политсовета оппозиционной партии «Нацдвижение» Леван Хабеишвили заявил, что в порту Батуми находится судно, которое перевозит подсанкционное российское дизельное топливо «Газпром нефть».



Хабеишвили отметил, что нефтяной танкер Capibara перевозит 15 000 тонн дизельного топлива и что прием и расчет упомянутого груза контролирует глава СГБ Грузии Анри Оханашвили.



Источник: СОВА

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