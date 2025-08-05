В Молдове бывшую главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы

05.08.2025 15:28





В Молдове суд приговорил главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.



Решение было вынесено во вторник, 5 августа, судом Буюканского района Кишинева.



Помимо Гуцул, еще и бывший секретарь центрального офиса партии Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.



Ни Евгения Гуцул, ни Светлана Попан не прокомментировали свои приговоры. Они были выведены из зала суда под конвоем полиции.



"Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть выдумка", – заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.



Он также объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.



Перед сегодняшним заседанием полиция образовала кордон перед зданием суда. На противоположной стороне улицы собрались сторонники Гуцул. На месте происшествия также устроили контрпротест.



Напомним, Евгению Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.



Прокуратура просила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.



В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





