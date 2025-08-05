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В Молдове бывшую главу Гагаузии приговорили к семи годам тюрьмы
05.08.2025 15:28
В Молдове суд приговорил главу автономного региона Гагаузия Евгению Гуцул к семи годам лишения свободы по делу о незаконном финансировании пророссийской партии "Шор". Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV8.
Решение было вынесено во вторник, 5 августа, судом Буюканского района Кишинева.
Помимо Гуцул, еще и бывший секретарь центрального офиса партии Светлана Попан проведет за решеткой 6 лет.
Ни Евгения Гуцул, ни Светлана Попан не прокомментировали свои приговоры. Они были выведены из зала суда под конвоем полиции.
"Это не судебный процесс, а публичная казнь... Я не могу сказать, что там есть доказательства, там есть выдумка", – заявил адвокат Гуцул Сергей Морару.
Он также объявил о намерении обжаловать решение в Апелляционном суде.
Перед сегодняшним заседанием полиция образовала кордон перед зданием суда. На противоположной стороне улицы собрались сторонники Гуцул. На месте происшествия также устроили контрпротест.
Напомним, Евгению Гуцул обвиняют в систематическом ввозе средств из РФ для финансирования деятельности партии беглого олигарха Илана Шора в течение 2019-2022 годов.
Прокуратура просила для башкана Гагаузии девять лет лишения свободы.
В марте Гуцул задержали в аэропорту Кишинева и взяли под стражу, которую впоследствии заменили на домашний арест.
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