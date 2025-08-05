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Кобахидзе встретился с президентом Армении Ваагном Хачатуряном


05.08.2025   15:49


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в рамках конференции ООН встретился с президентом Республики Армения Ваганом Хачатуряном.

По информации пресс-службы правительства Грузии, в ходе встречи обсуждались добрососедские отношения и стратегическое партнёрство между Грузией и Арменией, успешное сотрудничество в различных сферах, а также процессы, происходящие в регионе.

«Была отмечена особая важность мира и стабильности на Южном Кавказе. Премьер-министр заявил, что в этом направлении важным шагом вперёд является совместное заявление Армении и Азербайджана о завершении переговоров по мирному соглашению. Ираклий Кобахидзе ещё раз подтвердил готовность правительства Грузии содействовать диалогу и таким образом обеспечить долгосрочный мир и стабильность в регионе.

Во встрече также приняли участие министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и глава администрации правительства Леван Жоржолиани», — говорится в информации пресс-службы правительства Грузии.


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