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Кавелашвили издал распоряжение о проведении выборов местного самоуправления 4 октября


05.08.2025   16:01


Михаил Кавелашвили издал распоряжение о проведении выборов местного самоуправления 4 октября. Соответствующую информацию распространяет его пресс-служба.

«Согласно распоряжению президента Грузии Михаила Кавелашвили, выборы в органы местного самоуправления в Грузии состоятся 4 октября 2025 года. Распоряжение подписал и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

«В соответствии с подпунктом «в» пункта первого статьи 52 Конституции Грузии и пунктами первым и вторым статьи 133 органического закона «Избирательный кодекс Грузии», назначить очередные выборы представительного органа муниципалитета – сакребуло и мэра самоуправляющегося города/самоуправляющейся общины 4 октября 2025 года», – говорится в распоряжении Михаила Кавелашвили N05/08/01.


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