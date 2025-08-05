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Папуашвили встретился с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи PABSEC


05.08.2025   16:50


Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Асафом Гаджиевым.

Как сообщает пресс-служба парламента, Асаф Гаджиев отметил особую роль Грузии, Азербайджана и Турции в PABSEC и подчеркнул важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между тремя странами.

«На встрече обсуждалась сессия Генеральной ассамблеи PABSEC, запланированная на ноябрь 2019 года в Болгарии, где Грузия станет председателем PABSEC, а председатель парламента Грузии – председателем PABSEC.

Шалва Папуашвили заявил, что Грузия с большой ответственностью возьмёт на себя председательство в PABSEC и будет активно руководить деятельностью Парламентской ассамблеи.

На встрече также была отмечена важность мира и стабильности в Черноморском регионе, что будет способствовать реализации потенциала Среднего коридора», – сообщила пресс-служба парламента.


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