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Папуашвили встретился с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи PABSEC
05.08.2025 16:50
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Асафом Гаджиевым.
Как сообщает пресс-служба парламента, Асаф Гаджиев отметил особую роль Грузии, Азербайджана и Турции в PABSEC и подчеркнул важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между тремя странами.
«На встрече обсуждалась сессия Генеральной ассамблеи PABSEC, запланированная на ноябрь 2019 года в Болгарии, где Грузия станет председателем PABSEC, а председатель парламента Грузии – председателем PABSEC.
Шалва Папуашвили заявил, что Грузия с большой ответственностью возьмёт на себя председательство в PABSEC и будет активно руководить деятельностью Парламентской ассамблеи.
На встрече также была отмечена важность мира и стабильности в Черноморском регионе, что будет способствовать реализации потенциала Среднего коридора», – сообщила пресс-служба парламента.
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