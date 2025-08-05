Папуашвили встретился с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи PABSEC

05.08.2025 16:50





Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили встретился с Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (PABSEC) Асафом Гаджиевым.



Как сообщает пресс-служба парламента, Асаф Гаджиев отметил особую роль Грузии, Азербайджана и Турции в PABSEC и подчеркнул важность дальнейшего плодотворного сотрудничества между тремя странами.



«На встрече обсуждалась сессия Генеральной ассамблеи PABSEC, запланированная на ноябрь 2019 года в Болгарии, где Грузия станет председателем PABSEC, а председатель парламента Грузии – председателем PABSEC.



Шалва Папуашвили заявил, что Грузия с большой ответственностью возьмёт на себя председательство в PABSEC и будет активно руководить деятельностью Парламентской ассамблеи.



На встрече также была отмечена важность мира и стабильности в Черноморском регионе, что будет способствовать реализации потенциала Среднего коридора», – сообщила пресс-служба парламента.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





