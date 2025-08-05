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«Репортёры без границ» осуждает случаи недопуска иностранных журналистов в Грузию


05.08.2025   17:15


Международная организация «Репортёры без границ» осуждает очередной случай недопуска иностранных журналистов в Грузию и сообщает, что недавно въезд в страну был запрещён ещё одному иностранному журналисту, освещавшему проевропейские акции:

«Мы осуждаем запреты на въезд, наложенные за последние месяцы более чем на пяти журналистов — это тревожный признак нарастающего авторитаризма», — говорится в заявлении международной организации.


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