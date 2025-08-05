МИД Грузии объявляет конкурс на гранты для танцевальных групп за рубежом

05.08.2025 17:26









Участвовать в заявке могут как грузинские граждане проживающие за рубежом, внутри страны, так и с совместными заявками. В этом году впервые в программу добавлен новый компонент: соотечественники, проживающие за рубежом, получат уникальную возможность организовывать культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы и тренинги.



Общая сумма гранта составляет 500 000 лари (будет разделена между участниками) и охватывает три направления:



В рамках проекта будут финансироваться проекты, направленные на поддержку функционирования и дальнейшего развития грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом.



В рамках программы до 31.12.2025 будет выдан грант на финансирование концертов грузинских народных ансамблей танца и песни, действующих за рубежом.



В рамках программы будут финансироваться командировки исполнителей из Грузии в различные страны, а также проведение мастер-классов по грузинскому танцу и песне.



Заявки принимаются до 31 августа 2025 года только в электронном виде по адресу: МИД Грузии объявляет конкурс грантов на 2025 год «Поддержка грузинских танцевальных и песенных ансамблей, действующих за рубежом».Участвовать в заявке могут как грузинские граждане проживающие за рубежом, внутри страны, так и с совместными заявками. В этом году впервые в программу добавлен новый компонент: соотечественники, проживающие за рубежом, получат уникальную возможность организовывать культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы и тренинги.Общая сумма гранта составляет 500 000 лари (будет разделена между участниками) и охватывает три направления:В рамках проекта будут финансироваться проекты, направленные на поддержку функционирования и дальнейшего развития грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом.В рамках программы до 31.12.2025 будет выдан грант на финансирование концертов грузинских народных ансамблей танца и песни, действующих за рубежом.В рамках программы будут финансироваться командировки исполнителей из Грузии в различные страны, а также проведение мастер-классов по грузинскому танцу и песне.Заявки принимаются до 31 августа 2025 года только в электронном виде по адресу: [email protected] . Подробная информация и контакты на сайте МИД Грузии





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





