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МИД Грузии объявляет конкурс на гранты для танцевальных групп за рубежом
05.08.2025 17:26
МИД Грузии объявляет конкурс грантов на 2025 год «Поддержка грузинских танцевальных и песенных ансамблей, действующих за рубежом».
Участвовать в заявке могут как грузинские граждане проживающие за рубежом, внутри страны, так и с совместными заявками. В этом году впервые в программу добавлен новый компонент: соотечественники, проживающие за рубежом, получат уникальную возможность организовывать культурные мероприятия, профессиональные мастер-классы и тренинги.
Общая сумма гранта составляет 500 000 лари (будет разделена между участниками) и охватывает три направления:
В рамках проекта будут финансироваться проекты, направленные на поддержку функционирования и дальнейшего развития грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом.
В рамках программы до 31.12.2025 будет выдан грант на финансирование концертов грузинских народных ансамблей танца и песни, действующих за рубежом.
В рамках программы будут финансироваться командировки исполнителей из Грузии в различные страны, а также проведение мастер-классов по грузинскому танцу и песне.
Заявки принимаются до 31 августа 2025 года только в электронном виде по адресу: [email protected] . Подробная информация и контакты на сайте МИД Грузии.
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