Служба доходов: Семья Хазарадзе обратилась к нам только после появления информации в СМИ

05.08.2025 19:24





«Семья Мамуки Хазарадзе обратилась в Службу доходов только после того, как сначала в СМИ появилась информация об отсутствии договора, а затем началась проверка данного вопроса», — об этом говорится в заявлении Службы доходов.



По утверждению ведомства, заявления Хазарадзе и его соратников о том, якобы они сами обнаружили «техническое недоразумение» и добровольно погасили задолженность перед бюджетом — ложь.



«Учитывая высокий общественный интерес, мы хотим еще раз прокомментировать арендные отношения между семьей Мамуки Хазарадзе и посольством Федеративной Республики Германия, расследованием которых занимается Служба доходов.



Отмечаем, что ложью являются заявления Хазарадзе и его соратников о том, что они сами обнаружили «техническое недоразумение» и самостоятельно погасили задолженность перед бюджетом.



Семья Мамуки Хазарадзе обратилась в Службу доходов с просьбой о предоставлении налоговых деклараций только после того, как сначала в СМИ появилась информация об отсутствии договора между сторонами, а затем Служба доходов начала проверку.



В настоящее время Служба доходов в целях полного изучения вопроса запросила документацию, в том числе от семьи Хазарадзе, а также информацию от нотариальной палаты и публичного реестра, чтобы установить, существовал ли на самом деле договор между сторонами.



Также Служба доходов запросила у семьи Хазарадзе документы, подтверждающие банковские переводы, чтобы установить, какой фактически доход был получен от Федеративной Республики Германия, и впоследствии определить соответствие расчетов с бюджетом.



Служба доходов призывает семью Мамуки Хазарадзе сотрудничать с ведомством и своевременно предоставить всю необходимую документацию для полноценного изучения вопроса», — говорится в заявлении ведомства.



Для справки, 4 августа Служба доходов распространила заявление по поводу сдачи в аренду недвижимого имущества, принадлежащего семье Мамуки Хазарадзе, послу Германии. В заявлении указывается, что в ходе анализа ситуации было выявлено возможное нарушение налогового законодательства, в связи с чем Служба доходов начала расследование.



Позже Мамука Хазарадзе опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что «в бюджете был обнаружен налоговый вопрос по договору аренды, подписанному с Питером Фишером, и что теперь сумма выплачена в полном объеме».







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





