Кобахидзе: Если кто-то надеется, что «МЕГОБАРИ акт» может оказать какой-то эффект, он ошибается

05.08.2025 19:31





«Если кто-то надеется, что «МЕГОБАРИ акт» может оказать какой-то эффект, он сильно ошибается», — об этом премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе сообщил журналистам в Туркменистане.



По словам главы правительства, грузинское общество оценивает не документы, утвержденные за рубежом, а то, насколько в этих документах отражена правда.



«Оппозиции много раз бросали спасательный круг, но ни один ей не помог, потому что общество видит всё. Главное — это оценка общества. Если в каком-либо акте, например, в резолюции Европарламента или в том же «МЕГОБАРИ акте» содержится ложная информация, она не будет иметь никакой ценности для грузинского общества. Все ложь, распространявшаяся против грузинского народа со стороны отдельных институтов, абсолютно обесценилась. Поэтому если кто-то надеется, что «МЕГОБАРИ акт» может оказать какой-то эффект, он сильно ошибается. Грузинское общество оценивает не документы, утвержденные за рубежом, а то, насколько в этих документах отражена правда», — заявил премьер.



Для справки, конгрессмен-республиканец Джо Уилсон написал на своей странице в социальной сети X: «Нам нужен «МЕГОБАРИ акт»». Это акт, которые предусматривает санкции США в отношении Бидзины Иванишвили и членов его правительства.







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