Глава МИД: Желательно, чтобы дипломаты не оказывались в центре скандалов

05.08.2025 19:39





«Желательно, чтобы дипломаты не попадали в скандалы и соблюдали Венскую конвенцию. Надеюсь, подобные случаи не окажут влияния на отношения между Грузией и Германией», — заявила министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили.



По её словам, дипломаты должны соблюдать определённые правила в стране пребывания.



«В целом дипломаты в стране пребывания соблюдают установленные правила и следуют положениям Венской конвенции. Было бы желательно, чтобы дипломаты не оказывались в подобных скандалах, что, естественно, в определённой степени может отразиться на двусторонних отношениях между странами. Надеюсь, что такие случаи не повлияют на отношения между Грузией и Германией», — заявила Бочоришвили.



Для справки, 4 августа Служба доходов распространила заявление по поводу сдачи в аренду недвижимого имущества, принадлежащего семье Мамуки Хазарадзе, послу Германии. В заявлении указывается, что в ходе анализа ситуации было выявлено возможное нарушение налогового законодательства, в связи с чем Служба доходов начала расследование.



Позже Мамука Хазарадзе опубликовал в социальных сетях сообщение о том, что «в бюджете был обнаружен налоговый вопрос по договору аренды, подписанному с Питером Фишером, и что теперь сумма выплачена в полном объеме».







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