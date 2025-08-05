Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

ЦИК: Три политические партии подали заявки в избирательную комиссию для участия в местных выборах


05.08.2025   20:05


«Сегодня три политические партии подали заявки в Центральную избирательную комиссию для получения права участвовать в местных выборах», — сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натиа Иоселиани на брифинге.

По словам Иоселиани, заявки в ЦИК подали следующие партии: «Гахария за Грузию», «Грузинская мечта» и «Лело для Грузии».

«Другие партии, зарегистрированные на последних парламентских выборах или имеющие представителя в парламенте, имеют право подать заявку до 8 августа. Что касается партий, не зарегистрированных на последних парламентских выборах или не имеющих представителя в парламенте Грузии, то у таких партий была возможность подать заявку до 14 июля. К нам подали заявки две партии – «Консерваторы за Грузию» и «Родина, язык, вера», – отметила Натия Иоселиани.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна