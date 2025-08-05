ЦИК: Три политические партии подали заявки в избирательную комиссию для участия в местных выборах

05.08.2025 20:05





«Сегодня три политические партии подали заявки в Центральную избирательную комиссию для получения права участвовать в местных выборах», — сообщила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натиа Иоселиани на брифинге.



По словам Иоселиани, заявки в ЦИК подали следующие партии: «Гахария за Грузию», «Грузинская мечта» и «Лело для Грузии».



«Другие партии, зарегистрированные на последних парламентских выборах или имеющие представителя в парламенте, имеют право подать заявку до 8 августа. Что касается партий, не зарегистрированных на последних парламентских выборах или не имеющих представителя в парламенте Грузии, то у таких партий была возможность подать заявку до 14 июля. К нам подали заявки две партии – «Консерваторы за Грузию» и «Родина, язык, вера», – отметила Натия Иоселиани.





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