Голосование на 2284 участках пройдет в электронном формате, а на 767 участках — традиционным способом

05.08.2025 21:45





«Голосование на 2284 избирательных участках на выборах в органы местного самоуправления пройдет в электронном формате, а на 767 участках — традиционным способом», — заявила пресс-секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Грузии Натия Иоселиани на брифинге.



«4 октября 2025 года состоятся выборы в органы местного самоуправления. Указ президента Грузии, подписанный премьер-министром Грузии, о назначении выборов вступил в силу сегодня. Сегодня же состоялось заседание Центральной избирательной комиссии. Комиссия утвердила график избирательных мероприятий на выборах 4 октября, а также определила ряд важных вопросов, связанных с выборами», — отметила Иоселиани.



По ее словам, 4 октября граждане Грузии изберут 2 058 членов 64 Сакребуло как по пропорциональной, так и по мажоритарной системам, а также 64 мэров.



«Выборы представительного органа муниципалитета, за исключением случаев, предусмотренных законом, пройдут в электронном формате – почти 90% избирателей зарегистрируют свой выбор с помощью контрольно-счетных машин. Всего по всей стране будет открыто 3051 избирательный участок, из которых 2284 пройдут в электронном формате, а 767 – традиционным способом», – отметила Иоселиани.



Как заявила Натия Иоселиани, избирательная комиссия уже приступила к реализации избирательных процедур, предусмотренных законодательством.



«С сегодняшнего дня вступают в силу все законодательные требования, разрешения и запреты, связанные с назначением выборов. Также вступают в силу правила проведения предвыборной кампании (агитации) и нормы, связанные с запретом использования бюджетных средств, должностных или служебных должностей. Избирательная администрация будет руководствоваться принципами верховенства закона, политической нейтральности и профессионализма и осуществлять свою деятельность, соблюдая высокие этические стандарты поведения. Кроме того, мы призываем все заинтересованные стороны, участвующие в выборах, активно участвовать, наблюдать, объективно и справедливо оценивать избирательный процесс», — заявила Натия Иоселиани.







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