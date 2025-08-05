Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кавелашвили встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани


05.08.2025   21:58


Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани.

Как сообщает администрация президента, на встрече во дворце президента Михаил Кавелашвили акцентировал внимание на важности деятельности аппарата Народного защитника.

«В свою очередь, Леван Иоселиани рассказал об основных направлениях деятельности аппарата и предоставил президенту Грузии подробную информацию о его деятельности», — говорится в сообщении администрации президента.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна