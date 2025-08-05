Кавелашвили встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани

05.08.2025 21:58





Президент «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвили встретился с Народным защитником Леваном Иоселиани.



Как сообщает администрация президента, на встрече во дворце президента Михаил Кавелашвили акцентировал внимание на важности деятельности аппарата Народного защитника.



«В свою очередь, Леван Иоселиани рассказал об основных направлениях деятельности аппарата и предоставил президенту Грузии подробную информацию о его деятельности», — говорится в сообщении администрации президента.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





