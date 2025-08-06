Антикоррупционное бюро начинает проверку декларации об имуществе Мамуки Хазарадзе

06.08.2025 10:58





«Учитывая высокий общественный интерес, сообщаем, что Антикоррупционное бюро проводит мониторинг декларации об имуществе бывшего депутата парламента Грузии Мамуки Хазарадзе», — говорится в заявлении Антикоррупционного бюро.



Как указано в заявлении, цель мониторинга — определить достоверность информации, представленной в декларации, и её соответствие законодательству Грузии.



«Согласно законодательству Грузии, должностное лицо обязано по закону полно и правильно отражать в декларации имущество, принадлежащее лицу и членам его семьи, а также все виды сделок. В рамках осуществляемого Бюро мониторинга обращается внимание на достоверность отраженных в декларации данных, касающихся недвижимого имущества, принадлежащего члену семьи Мамуки Хазарадзе, и договоров, связанных с указанным имуществом. Особый интерес представляет то обстоятельство, по какой причине соглашение, подписанное членом семьи Мамуки Хазарадзе с послом Федеративной Республики Германия, не было отражено в декларации. Важно установить, было ли сокрытие соглашения умышленным, связано ли это с попыткой скрыть доход, и насколько это действие соответствует обязательствам, установленным законом», — говорится в заявлении.



Согласно заявлению ве6домства, обстоятельства задекларированных Мамукой Хазарадзе пожертвований также изучаются с целью создания полной картины возможных рисков политической коррупции.



«В то же время Бюро продолжает осуществлять постоянный мониторинг финансовой деятельности политических партий, что подразумевает оценку законности пожертвований. В этом контексте изучаются обстоятельства, связанные с задекларированными Мамукой Хазарадзе пожертвованиями, с целью создания полной картины возможных рисков политической коррупции. Возникающие в обществе вопросы относительно сути данного конкретного соглашения и корректности его отражения в декларации, естественно, создают необходимость тщательного и беспристрастного расследования на предмет нарушения правовых обязательств. Каждый гражданин Грузии имеет право знать, имело ли место несоблюдение требований закона, особенно если речь идет о лице, представляющем высокий общественный интерес. Антикоррупционное бюро обеспечивает прозрачность и законность процесса мониторинга. Мы будем постепенно предоставлять общественности дополнительную информацию о результатах мониторинга», — говорится в заявлении.





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