Никол Пашинян встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым

06.08.2025 10:59





Никол Пашинян встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, сообщают армянские СМИ со ссылкой на администрацию премьер-министра.



По данным администрации премьера Армении, премьер-министр Никол Пашинян посетит Вашингтон 7-8 августа.



«В Вашингтоне состоится двусторонняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом с целью углубления стратегического партнерства между Арменией и США», - говорится в заявлении администрации премьера Армении.



В нем также отмечается, что Никол Пашинян примет участие в трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленной «на продвижение мира, благополучия и экономического сотрудничества в регионе».





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