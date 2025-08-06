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Никол Пашинян встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым
06.08.2025 10:59
Никол Пашинян встретится в Вашингтоне с Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым, сообщают армянские СМИ со ссылкой на администрацию премьер-министра.
По данным администрации премьера Армении, премьер-министр Никол Пашинян посетит Вашингтон 7-8 августа.
«В Вашингтоне состоится двусторонняя встреча премьер-министра Никола Пашиняна с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом с целью углубления стратегического партнерства между Арменией и США», - говорится в заявлении администрации премьера Армении.
В нем также отмечается, что Никол Пашинян примет участие в трехсторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленной «на продвижение мира, благополучия и экономического сотрудничества в регионе».
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