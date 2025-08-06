Шведский министр ответила, требует ли ЕС от своих членов допуска ЛГБТ браков

06.08.2025 11:50





Договоры ЕС дают гарантию полной правовой защиты прав всех меньшинств, включая ЛГБТ-сообщество, однако законодательство ЕС не требует от государств-членов или стран-кандидатов принимать в своем законодательстве точно такое же понятие [ЛГБТ] брака, - письменно сообщила министр Швеции по делам ЕС Джессика Розенкранц «Интерпрессньюс», отвечая на вопрос агентства о том, что имел в виду премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, когда сказал, что в рамках евроинтеграции Украина должна урегулировать однополое партнерство и обеспечить полную правовую защиту ЛГБТ-сообщества, и требует ли ЕС от стран-кандидатов легализации ЛГБТ-браков.



Как заявляет Джессика Розенкранц, Швеция имеет большой опыт поддержки прав меньшинств, в том числе ЛГБТ-сообщества, что является одной из основных ценностей объединения европейских стран.



«Швеция имеет большой опыт поддержки прав ЛГБТ-сообщества и будет с гордостью это продолжать. Договоры ЕС гарантируют полную правовую защиту прав всех меньшинств, включая ЛГБТ-сообщество. Каждый гражданин ЕС имеет одинаковое неотъемлемое право жить свободным от дискриминации, ненависти и угроз насилия. Это основная ценность нашего союза и неоспоримое условие для любой страны-кандидата. Однако законодательство Евросоюза не требует от государств -членов или стран -кандидатов принимать в своем законодательстве точно такое же понятие [ЛГБТ] брака», - заявила министр Швеции «Интерпрессньюс».





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