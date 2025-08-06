Мэрия Тбилиси начнёт финансировать дорогостоящее лекарство от ревматоидного артрита с 1 сентября

06.08.2025 12:58





«Подробная информация о программе финансирования дорогостоящего лекарства от ревматоидного артрита будет размещена на сайте мэрии Тбилиси, а приём заявок начнётся в сентябре этого года», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.



По его словам, гражданин должен обратиться в городскую службу здравоохранения и социальных служб, чтобы получить ваучер, необходимый для оплаты медикамента «Актемра».



Каладзе отметил, что на момент включения в программу гражданин должен быть зарегистрирован в Тбилисском муниципалитете.



«Граждане Грузии с диагнозом ревматоидный артрит, индекс DAS28 которых составляет 3,2 и выше, получат возможность участвовать в вышеуказанной программе мэрии Тбилиси. Лицам, зарегистрированным в Единой базе данных социально уязвимых семей, индекс DAS28 которых не превышает 150 000, лекарства будут профинансированы полностью – на 100%, а всем остальным льготникам – на 80%», – отметил Каха Каладзе.



«Для получения финансирования на дорогостоящее лекарство для лечения ревматоидного артрита к заявлению необходимо приложить:



– копию удостоверения личности;

– информационную карточку о регистрации в муниципалитете Тбилиси;

– медицинскую справку (форма № IV-100/а), которая должна содержать полную информацию о проведённых исследованиях и их результатах в соответствии с европейскими (EULAR) и/или американскими (ACR) клиническими рекомендациями (гайдлайнами);

– информацию об использовании синтетических базисных противоревматических препаратов и/или наличии противопоказаний или непереносимости к ним;

– действительное заключение консилиума о необходимости лечения пациента соответствующим медикаментом и о готовности состояния здоровья пациента к такому лечению;

– калькуляцию стоимости от поставщика препарата;

– другой документ по требованию исполнителя подпрограммы», — говорится в информации мэрии Тбилиси/





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