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Мэрия Тбилиси начнёт финансировать дорогостоящее лекарство от ревматоидного артрита с 1 сентября
06.08.2025 12:58
«Подробная информация о программе финансирования дорогостоящего лекарства от ревматоидного артрита будет размещена на сайте мэрии Тбилиси, а приём заявок начнётся в сентябре этого года», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на сегодняшнем заседании городского правительства.
По его словам, гражданин должен обратиться в городскую службу здравоохранения и социальных служб, чтобы получить ваучер, необходимый для оплаты медикамента «Актемра».
Каладзе отметил, что на момент включения в программу гражданин должен быть зарегистрирован в Тбилисском муниципалитете.
«Граждане Грузии с диагнозом ревматоидный артрит, индекс DAS28 которых составляет 3,2 и выше, получат возможность участвовать в вышеуказанной программе мэрии Тбилиси. Лицам, зарегистрированным в Единой базе данных социально уязвимых семей, индекс DAS28 которых не превышает 150 000, лекарства будут профинансированы полностью – на 100%, а всем остальным льготникам – на 80%», – отметил Каха Каладзе.
«Для получения финансирования на дорогостоящее лекарство для лечения ревматоидного артрита к заявлению необходимо приложить:
– копию удостоверения личности;
– информационную карточку о регистрации в муниципалитете Тбилиси;
– медицинскую справку (форма № IV-100/а), которая должна содержать полную информацию о проведённых исследованиях и их результатах в соответствии с европейскими (EULAR) и/или американскими (ACR) клиническими рекомендациями (гайдлайнами);
– информацию об использовании синтетических базисных противоревматических препаратов и/или наличии противопоказаний или непереносимости к ним;
– действительное заключение консилиума о необходимости лечения пациента соответствующим медикаментом и о готовности состояния здоровья пациента к такому лечению;
– калькуляцию стоимости от поставщика препарата;
– другой документ по требованию исполнителя подпрограммы», — говорится в информации мэрии Тбилиси/
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