В дом лидера партии «Федералисты» нагрянула полиция

06.08.2025 13:13





Одна из основательниц оппозиционной партии «Федералисты» Тамара Черголеишвили сообщает, что к ней в дом также пришла полиция:



"В мой дом пришла полиция.

Меня нет дома, я на даче.

С 16:00 буду в офисе Girchi TV, приходите туда и поговорите со мной.

Или не знаю, позвоните мне, у вас есть номер", - написала Черголеишвили.



Вчера лидер оппозиционной партии "Droa" опубликовала пост с своим полным адресом и телефоном, и вновь призвала полицию прекратить третировать ее пожилых родителей и приходить ко ней.





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