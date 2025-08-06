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В дом лидера партии «Федералисты» нагрянула полиция
06.08.2025 13:13
Одна из основательниц оппозиционной партии «Федералисты» Тамара Черголеишвили сообщает, что к ней в дом также пришла полиция:
"В мой дом пришла полиция.
Меня нет дома, я на даче.
С 16:00 буду в офисе Girchi TV, приходите туда и поговорите со мной.
Или не знаю, позвоните мне, у вас есть номер", - написала Черголеишвили.
Вчера лидер оппозиционной партии "Droa" опубликовала пост с своим полным адресом и телефоном, и вновь призвала полицию прекратить третировать ее пожилых родителей и приходить ко ней.
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