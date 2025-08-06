Папуашвили: Важно, что Швеция подтвердила, что вопрос ЛГБТ-браков за пределами критериев членства

06.08.2025 13:57





Важно, что Министерство иностранных дел Швеции скорректировало слова премьер-министра и подтвердило, что вопрос ЛГБТ-браков за рамками формальных критериев членства, - так откликнулся председатель парламента Шалва Папуашвили на заявление министра Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц, которая отметила, что законодательство ЕС не требует от государств-членов или стран-кандидатов принимать в своем законодательстве понятие браков ЛГБТ.



Как пишет Шалва Папуашвили на своей странице в Facebook, это разъяснение еще раз подтверждает, что закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних» соответствует общим принципам евроинтеграции.



«Это разъяснение еще раз подтверждает, что закон «О семейных ценностях и защите несовершеннолетних», имеющий наибольшую народную поддержку, соответствует общим принципам европейской интеграции. Также важно, чтобы принципы, согласованные между Грузией и ЕС касательно вступления Грузии в ЕС, оставались основой наших отношений и чтобы отдельные страны, политики и бюрократии не интерпретировали их произвольно и не создавали искусственных препятствий на пути нашей европейской интеграции. Грузия привержена европейской интеграции, и необходимо для наших национальных ценностей и государственных интересов принципиально защищать права нашего народа», - отмечает Шалва Папуашвили.





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