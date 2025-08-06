Член партии «Лело — Сильная Грузия»: Нападки на Германию — это прямая атака на европейский курс Грузии

06.08.2025 14:07





«Заявление Антикоррупционного агентства подтверждает, что нападение на посла Германии служит расправе над европейским курсом страны и «Лело — Сильной Грузией», — заявил член этой партии Григол Гегелия.



По его словам, нападение на Германию как на важнейшего стратегического партнёра означает прямую атаку на европейский путь Грузии и ради этого «Грузинская мечта» уже не колеблется дискредитировать европейского дипломата, посла ведущего государства-члена ЕС и, как следствие, открыто нападать на Федеративную Республику Германия.



Заявление самопровозглашённого премьера о том, что посол Германии якобы осуществлял экономическое сотрудничество с кем-то без нотариального соглашения, было абсурдным и комичным! Не только потому, что невозможно представить, чтобы государство, как Германия, вступало в подобные отношения без соблюдения правил, но и потому, что оно прекрасно знало о существовании данного нормативного акта, знало регистрационный номер документа и все другие формальности. Сегодня этот акт уже зарегистрирован в реестре, является публичным и доступен! Мы ещё раз подчёркиваем: нападение на Германию как важнейшего стратегического партнёра — это прямая атака на европейский курс Грузии. Сегодня это главная цель непризнанного российского режима, и цирковое представление, устроенное за последние пять дней, служит именно этой цели — расправе над Германией за рубежом и «Сильной Грузии» внутри страны», — заявил Гегелия.



Для справки, Антикоррупционное бюро начало проверку декларации Мамуки Хазарадзе об имуществе в связи с договором аренды с послом Германии.







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